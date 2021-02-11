Авария произошла на темном участке дороги Фото: очевидцы ДТП

Два человека стали жертвами крупной аварии в районе Новосвердловской ТЭЦ. Как сообщил URA.RU очевидец происшествия, автомобиль Daewoo Nexia влетел под самосвал.

Авария произошла на дороге, ведущей из Екатеринбурга в сторону теплостанции, около часа назад. «В Daewoo сразу два погибщих: на месте скончались водитель и пассажир, автомобиль сильно искорежен, он попал под самосвал», — рассказал очевидец аварии. По их словам, после столкновения легковушку отбросило на обочину.

На место ДТП вызвали бригаду спасателей и врачей скорой помощи. В ГИБДД Екатеринбурга на звонок URA.RU пока не ответили. На данный момент на месте аварии работают наряды ДПС, причины ДТП выясняются.

Фото: очевидцы ДТП

Фото: очевидцы ДТП

Фото: очевидцы аварии