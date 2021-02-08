Бюджетные деньги Свердловской области будет считать бывший мэр Ивделя Петр Соколюк Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Большинство депутатов свердловского заксобрания готовы поддержать кандидатуру экс-мэра Ивделя Петра Соколюка на пост председателя бюджетного комитета. Как сообщила URA.RU спикер Людмила Бабушкина, она провела переговоры со своими заместителями, председателями комитетов и зампредами, причем многие высказались в пользу Соколюка. Должность председателя комитета освободилась после скоропостижной кончины Владимира Терешкова 26 января.

«Тем не менее, я пока не могу однозначно назвать фамилию. У нас до четверга [11 февраля] должны пройти определенные процедуры, и тогда я буду готова сказать, будет ли это Петр Михайлович или кто-то другой», — прокомментировала Людмила Бабушкина. Ранее источники агентства в заксобрании утверждали, что пост председателя бюджетного комитета предложен Соколюку, который согласился его занять. Ожидается, что его назначат на заседании 16 февраля. Бывший мэр Ивделя был избран депутатом на довыборах по Краснотурьинскому округу №16 — мандат освободился после смерти вице-спикера Анатолия Сухова.

На момент публикации депутат не ответил на звонок корреспондента. В заксобрании он уже занимает должность председателя комиссии по взаимодействию с органами местного самоуправления.