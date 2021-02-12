В Екатеринбурге власти готовятся к любым неожиданностям во время флешмоба сторонников Навального Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Свердловские правоохранители рассматривают различные сценарии возможных провокаций в связи с предстоящей акцией сторонников блогера Алексея Навального. Источник в полицейском главке сообщил URA.RU, что в их числе взлом уличного освещения (из фонарей могут составить надпись, видимую с воздуха) или трансляция слоганов на фасады зданий органов власти.

«Штаб Навального анонсировал флэшмоб, предложив сторонникам блогера в определенное время выйти во дворы и зажечь фонарики. Но есть подозрение, что могут иметь место провокации для привлечения внимания иностранных СМИ», — поделился собеседник агентства. По его словам, это может быть проекция каких-то изображений на фасады административных зданий или взлом системы городского освещения.

Эксперт в области IT-технологий, директор ООО «Веб-Отдел» Сергей Лямин заявил, что создать надпись из уличных фонарей вряд ли получится. «В России нет распределенного включения фонарей (когда одним рубильником включается вся улица). Разве что можно управлять подсветкой отдельных зданий», — пояснил он.

«Мы не можем застраховаться от проекции каких-то изображений на фасад здания администрации Екатеринбурга. Пресечь такие провокации — задача правоохранительных органов», — прокомментировали в пресс-службе мэрии. Там подчеркнули, что все системы жизнеобеспечения круглосуточно контролируют сотрудники ЕДДС, которые смогут вовремя пресечь взлом.

В свердловской полиции отрицают подготовку к борьбе с провокациями. «Свердловский гарнизон полиции будет во время акции работать в штатном режиме, ровно до того момента, если случится что-то криминальное. Тогда реагирование будет осуществляться незамедлительно в установленном порядке», — прокомментировал информации начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Несанкционированные митинги в поддержку Навального прокатились по России 23 и 31 января, после его задержания.