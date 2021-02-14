Гартунг внес интригу на выборы в Госдуму

Валерий Гартунг добавил интриги в предвыборный процесс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Бывший глава города Златоуста Вячеслав Жилин, собиравшийся баллотироваться в Госдуму от прилепинской «За правду!», не будет кандидатом по округу после слияния ее со «Справедливой Россией» и «Патриотами России». Об этом заявил URA.RU глава организации эсеров в Челябинской области Валерий Гартунг.

«У нас есть более достойные кандидаты помимо Жилина. Как минимум три. Окончательно все станет понятно к лету», — заявил URA.RU Гартунг. При этом он не назвал агентству альтернативных кандидатур. Жилин не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

«В рамках негласной договоренности это должен быть человек, который не помешает победе Колесникова. Взамен эсеры получают Коркинский одномандатный округ, где популярному и ресурсному Гартунгу будет противостоять главврач детской поликлиники Антон Рыжий», — пояснил инсайдер URA.RU в партийных кругах.

Жилин заявил URA.RU о намерении пойти на выборы в Госдуму в момент, когда речи о «союзе трех партий» еще не шло. После того, как был принят объединительный манифест, он вступил в «Справедливую Россию». На сегодня в одном из самых конкурентных одномандатных округов перед сентябрьскими выборами в Госдуму сложилась такая конфигурация: «Единую Россию» и ЛДПР будут представлять действующие парламентарии Олег Колесников и Виталий Пашин соответственно, Российскую партию пенсионеров — лидер ее регионального отделения Степан Фирстов, в КПРФ пока не определились. Своебразной платой за согласование со стороны региональных властей со стороны Колесникова стали два социальных проекта общей стоимостью более 2 млрд рублей — включая строительство аквапарка в Челябинске.