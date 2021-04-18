Дело о картеле челябинского экс-губернатора рассмотрят заново

Спор между ФАС, дорожниками и Борисом Дубровским заходит на очередной круг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Федеральная антимонопольная служба обжаловала решение Арбитражного суда Москвы, оправдавшего челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского в споре о его картельном сговоре с дорожно-строительной компанией. Это следует из базы судебных дел.

О том, что вердикт будет обжалован, первоначально заявили URA.RU в ФАС. «Апелляционная жалоба поступила 15 апреля», — сообщили URA.RU в Арбитражном суде столицы. Получить комментарий представителей Дубровского-либо его самого не удалось. По имеющейся информации, экс-чиновник находится не в России. Представители АО «Южуралмост» воздерживаются от комментариев.

В марте 2019 года ФАС вынесла решение о картельном сговоре Дубровского с АО «Южуралмост», ставшее причиной его досрочной отставки. По мнению ведомства, позиция главы региона исключала из участия в конкурсах на дорожно-строительные работы небольшие компании — выставляемые на аукционы лоты были слишком крупными. Материалы ФАС также передали в Генпрокуратуру и МВД, где возбудили и впоследствии отменили уголовное дело.

После этого спор с переменным успехом продолжился в рамках гражданских исков: дорожники требовали признать решение ФАС недействительным (и даже добились этого) и фактического оправдания экс-губернатора. Однако Верховный суд РФ в итоге встал на сторону антимонопольщиков, вернув материалы дела на новое рассмотрение.

В марте Арбитражный суд Москвы подтвердил свой вердикт. В суде указали, что факт заключения антиконкурентных соглашений установлен лишь совокупностью косвенных доказательств, а представленные ФАС документы не подтверждают выводы ведомства о сговоре между Дубровским, министерством дорожного хозяйства области и дорожно-строительной фирмой. Теперь разбирательство заходит на очередной круг.