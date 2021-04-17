Врач назвал самую вредную для волос прическу

Трихолог отметил, что начес вреден для здоровья волос. Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Самые вредные для здоровья волос прически те, в которых используется начес для создания объема. Об этом журналистам рассказал врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов.

«Самое вредное — то, что делали наши мамы и бабушки в 1960-е годы — так называемый начес, когда волосы против роста расчесывали, чтобы получался пышный пучок», — рассказал он в интервью радио Sputnik. Дело в том, что начес разрушает структуру волос («чешуйки» на их поверхности, которые уложены от корней к кончикам).

Все остальные прически врач одобрил, при условии, что они делаются без начеса. Абрамов также отметил, что длинные волосы не могут быть слишком тяжелыми и портиться от собственного веса. Поэтому можно их и не укорачивать.