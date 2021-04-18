От мэра из ХМАО требуют 300 тысяч рублей за увольнение

Разбирательство дошло до окружного суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник отдела по организации деятельности администрации поселка Агириш Оксана Глухих восстановилась на рабочем месте по решению суда и теперь требует от главы муниципалитета Галины Крицыной выплаты в размере больше трехсот тысяч рублей за вынужденные прогулы. Эту информацию URA.RU подтвердила сама Глухих.

Глухих из-за конфликтов на работе осенью 2020 года решила уволиться по собственному желанию, но спустя несколько дней попыталась отозвать заявление. Однако руководство мэрии ей в этом праве отказало. Тогда чиновница с помощью нанятого юриста обратилась в суд и в апелляционной инстанции добилась того, что ее увольнение было признано незаконным. «Суд обязал администрацию поселка выплатить мне больше 300 тысяч рублей в качестве зарплаты за вынужденные прогулы. Кроме того, у меня больше ста тысяч рублей ушло на судебные издержки», — прокомментировала Глухих.

Чиновница пока находится на больничном, но предполагает, что ее дальнейшая карьера в поселковой администрации будет складываться непросто: «У нас и до этого были конфликты. Но посмотрим, что будет дальше, когда я появлюсь на рабочем месте. Тем более, что на моей должности сейчас находится другой человек». Крицына в разговоре с журналистом агентства заявила, что пока не видела решения суда. От остальных комментариев она отказалась.

Ранее URA.RU сообщало о противостоянии Глухих с главой поселка Агириш. В частности, из-за назначения на должность советника мэра Максима Апатова, который был осужден по 323 статье УК РФ — «фиктивная постановка на учет иностранных граждан».