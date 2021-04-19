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Пять человек погибли в ДТП в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, скорая помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь
На трассе Соликамск — Красновишерск столкнулись два автомобиля Фото:

Пять человек погибли во время ДТП в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю.

«ДТП произошло на трассе Соликамск — Красновишерск при столкновении автомобилей Toyota Yaris и ВАЗ-2114 погибли пять человек: одна женщина и четверо мужчин», — отмечает пресс-служба на официальном сайте. На месте ДТП работают сотрудники автоинспекции. Движение на трассе не парализовано, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе.

Накануне стало известно о том, что в Кургане три человека погибли в результате аварии. Автомобиль опрокинулся на 12-м км трассы Курган—Куртамыш. Два пассажира скончались на месте, водитель — в больнице скорой медицинской помощи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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