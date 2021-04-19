Пять человек погибли в ДТП в Пермском крае

На трассе Соликамск — Красновишерск столкнулись два автомобиля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пять человек погибли во время ДТП в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю.

«ДТП произошло на трассе Соликамск — Красновишерск при столкновении автомобилей Toyota Yaris и ВАЗ-2114 погибли пять человек: одна женщина и четверо мужчин», — отмечает пресс-служба на официальном сайте. На месте ДТП работают сотрудники автоинспекции. Движение на трассе не парализовано, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе.

Накануне стало известно о том, что в Кургане три человека погибли в результате аварии. Автомобиль опрокинулся на 12-м км трассы Курган—Куртамыш. Два пассажира скончались на месте, водитель — в больнице скорой медицинской помощи.