В Госдуме ответили на слухи об аккредитации скандального СМИ

Аккредитованное на заседания Госдумы в 2021 году информационное агентство «Панорама» не имеет ничего общего с одноименным юмористическим ресурсом. Об этом заявил замруководителя аппарата нижней палаты парламента Константин Тарасов.
«Это другое издание. Название „Панорама“ достаточно популярное и может сбить с толку», — цитирует Тарасова издание «Подъем». Депутат подчеркнул, что СМИ из опубликованного Госдумой списка имеет регистрацию в Роскомнадзоре.
Ранее ряд СМИ написали, что юмористическое информационное агентство «Панорама», получившее известность благодаря своим пародиям на актуальные информационные поводы, получило аккредитацию в Госдуму РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном парламентском ресурсе.
Список СМИ, представители которых аккредитованы на заседания Госдумы РФ в 2021 году, опубликован на сайте парламента в разделе «Для СМИ». Помимо «Панорамы» среди информационных агентств в списке значатся «Россия сегодня», ТАСС, Интерфакс, «ПРАЙМ», SPUTNIK, «Победа» и «В окияне-море».
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