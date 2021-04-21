В Госдуме ответили на слухи об аккредитации скандального СМИ

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Руководитель фракции
СМИ получило аккредитацию на заседания Госдумы в 2021 году Фото:

Аккредитованное на заседания Госдумы в 2021 году информационное агентство «Панорама» не имеет ничего общего с одноименным юмористическим ресурсом. Об этом заявил замруководителя аппарата нижней палаты парламента Константин Тарасов.

«Это другое издание. Название „Панорама“ достаточно популярное и может сбить с толку», — цитирует Тарасова издание «Подъем». Депутат подчеркнул, что СМИ из опубликованного Госдумой списка имеет регистрацию в Роскомнадзоре.

Ранее ряд СМИ написали, что юмористическое информационное агентство «Панорама», получившее известность благодаря своим пародиям на актуальные информационные поводы, получило аккредитацию в Госдуму РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном парламентском ресурсе.

Список СМИ, представители которых аккредитованы на заседания Госдумы РФ в 2021 году, опубликован на сайте парламента в разделе «Для СМИ». Помимо «Панорамы» среди информационных агентств в списке значатся «Россия сегодня», ТАСС, Интерфакс, «ПРАЙМ», SPUTNIK, «Победа» и «В окияне-море».

Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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