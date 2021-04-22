Минфин выделит регионам-должникам почти 200 миллиардов рублей

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Регионы получат порядка 200 миллиардов рублей в виде кредитов Фото:
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Экономический кризис в России

Минфин России окажет помощь регионам, имеющим задолженности по бюджетным кредитам. На эти цели ведомство выделит порядка 176 миллиардов рублей.

«Минфин России окажет поддержку регионам, имеющим значительную задолженность по рыночным заимствованиям, в целях снижения ее доли до 25% объема налоговых и неналоговых доходов», — сообщили в пресс-центре ведомства. Объем адресной помощи составит около 176 миллиардов рублей.

Кредиты будут выделены регионам на срок до 2029 года. Данная мера поможет сократить расходы на обслуживание госдолга субъектов РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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