23 апреля 2021

США стягивают войска к восточной границе России

© Служба новостей «URA.RU»
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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сша, американский
Northern Edge 2021 объединяет учения сразу нескольких военных подразделений США Фото:

На Аляске с 3 по 14 мая пройдут военные учения Northern Edge 2021 вооруженных сил (ВС) США. Об этом сообщили в Индо-Тихоокеанском командовании США.

«Военнослужащие ВВС США, Армии США, ВМС США и Корпуса морской пехоты США примут участие в совместных учениях», — говорится в сообщении. Мероприятия пройдут на военных объектах, в аэропортах и на полигонах Аляски. Как сообщает ТАСС, будет задействована авианосная ударная группа, порядка 15 тысяч солдат и примерно 240 различных летательных аппаратов.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что США и НАТО начали перемещение в балтийский и черноморский регионы группы войск из 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц техники, включая стратегическую авиацию, перевезенную через Атлантический океан, передает телеканал 360. Также американские бомбардировщики отрабатывали удары по наземным целям, подлетая к границам РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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