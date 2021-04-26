Парковки в Перми временно сделают бесплатными

Парковаться в центре Перми с 1 по 10 мая можно будет бесплатно Фото: Анна Майорова © URA.RU

Парковка в центре Перми с 1 по 10 мая будет бесплатной, сообщает пресс-служба мэрии на своем сайте. Владельцам парковочных абонементов их действие продлят на четыре дня.

«Дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими. К этим дням также присоединяются традиционные майские праздники. Таким образом, парковки в центре Перми с 1 по 10 мая будут бесплатными», — сообщает пресс-служба администрации Перми. При этом срок действия парковочного абонемента увеличивается только за счет нерабочих дней с 4 по 7 мая.

Сейчас стоимость парковки в центре Перми составляет 20 рублей в час. Ожидается, что в ближайшее время зона платной парковки будет расширена. При этом может быть увеличена стоимость парковки с 20 до 25 рублей в час.