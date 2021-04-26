26 апреля 2021
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Парковки в Перми временно сделают бесплатными

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, дорожные знаки, дорожный знак, платная парковка, город пермь, знак парковка запрещена
Парковаться в центре Перми с 1 по 10 мая можно будет бесплатно Фото:

Парковка в центре Перми с 1 по 10 мая будет бесплатной, сообщает пресс-служба мэрии на своем сайте. Владельцам парковочных абонементов их действие продлят на четыре дня.

«Дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими. К этим дням также присоединяются традиционные майские праздники. Таким образом, парковки в центре Перми с 1 по 10 мая будут бесплатными», — сообщает пресс-служба администрации Перми. При этом срок действия парковочного абонемента увеличивается только за счет нерабочих дней с 4 по 7 мая.

Сейчас стоимость парковки в центре Перми составляет 20 рублей в час. Ожидается, что в ближайшее время зона платной парковки будет расширена. При этом может быть увеличена стоимость парковки с 20 до 25 рублей в час.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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