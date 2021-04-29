Депутат предложил свердловчанам вызывать министров с его помощью

Вячеслав Вегенр обещает привозить свердловчанам министров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер предложил жителям региона вызывать министров с его помощью. С таким предложением он выступил на своей странице в Facebook.

Об инициативе Вячеслав Вегнер сообщил во время визита в село Косулино в пригороде Екатеринбурга, куда приехали также первый заместитель губернатор Александр Высокинский, министры образования Юрий Биктуганов, АПК Артем Бахтерев, ЖКХ Николай Смирнов, транспорта Василий Старков и здравоохранения Андрей Карлов. «Мы начинаем новый эксперимент по связям власти с общественностью — как подтвердил Александр Геннадьевич [Высокинский], в селе Косулино проходит тестирование новой программы, отныне составляется план выездных приемных всех ответственных за те или иные сферы министров, и держать руку на пульсе поручено мне. Короче, обращайтесь, будем возить вам министров на ответ», — написал депутат.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил Косулино в начале марта. Тогда жители пожаловались на целый ряд проблем — перегруженность школы, отсутствие больниц и аптек, транспортную недоступности, также сообщалось о перебоях с электричеством и невозможности подключения к природному газу. Все эти проблемы собрались решать комплексно.