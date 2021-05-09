09 мая 2021

Отельеры Турции прокомментировали отмену шведского стола

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол по итогам ЧМ2018 в Екатеринбурге. Моменты., закуски, шведский стол, еда
Россиянам не грозит отмена системы «все включено» Фото:
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В Федерации отельеров Турции опровергли заявление председателя Ассоциации отелей Турции Муберры Эресины, которая ранее предрекла отмену шведского стола и других видов услуг в отелях после открытия границ. Об этом рассказал представитель организации.

«Эта информация не соответствует действительности. Система шведского стола не может быть отменена в Турции, однако рестораны в отелях могут вносить изменения по количеству, разнообразию и типу блюд» — приводит слова собеседника ТАСС.

Ранее сообщалось, что отмена системы «все включено» может быть введена из-за коронавируса после того, как отели возобновят прием отдыхающих из России. Были приведены и другие ограничения — уменьшенная заполняемость отелей и обязательное ПЦР-тестирование в них, напоминает «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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