Отельеры Турции прокомментировали отмену шведского стола

Россиянам не грозит отмена системы «все включено» Фото: Марина Молдавская © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Федерации отельеров Турции опровергли заявление председателя Ассоциации отелей Турции Муберры Эресины, которая ранее предрекла отмену шведского стола и других видов услуг в отелях после открытия границ. Об этом рассказал представитель организации.

«Эта информация не соответствует действительности. Система шведского стола не может быть отменена в Турции, однако рестораны в отелях могут вносить изменения по количеству, разнообразию и типу блюд» — приводит слова собеседника ТАСС.

Ранее сообщалось, что отмена системы «все включено» может быть введена из-за коронавируса после того, как отели возобновят прием отдыхающих из России. Были приведены и другие ограничения — уменьшенная заполняемость отелей и обязательное ПЦР-тестирование в них, напоминает « Федеральное агентство новостей» .