ЦБ хочет блокировать счета россиян, чтобы бороться с мошенниками

Центробанк России планирует мгновенно замораживать счета, оказавшиеся в руках злоумышленников, чтобы предотвратить кражи средств россиян. Об этом сообщил замначальника департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев.
«Предполагаемая новация — автоматическая блокировка спорной суммы на счете вероятного мошенника сразу же после обращения пострадавшего», — цитирует Сычева газета «Известия». Отмечается, что благодаря этому в большинстве случаев можно предотвратить похищение денег.
Сычев рассказал, что в половине случаев мошенники похищают деньги через час после того, как получили данные от него. Только 3% злоумышленников тратят более суток на похищение средств, поэтому счета необходимо блокировать по первому требованию пострадавшего, уверен Сычев.
Ранее сообщалось, что хакеры получили возможность красть деньги с кредитных карт россиян чрез интернет, передает «
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