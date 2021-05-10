ЦБ хочет блокировать счета россиян, чтобы бороться с мошенниками

Банки могут автоматически блокировать спорные транзакции, рассказал Артем Сычев Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Центробанк России планирует мгновенно замораживать счета, оказавшиеся в руках злоумышленников, чтобы предотвратить кражи средств россиян. Об этом сообщил замначальника департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев.

«Предполагаемая новация — автоматическая блокировка спорной суммы на счете вероятного мошенника сразу же после обращения пострадавшего», — цитирует Сычева газета «Известия». Отмечается, что благодаря этому в большинстве случаев можно предотвратить похищение денег.

Сычев рассказал, что в половине случаев мошенники похищают деньги через час после того, как получили данные от него. Только 3% злоумышленников тратят более суток на похищение средств, поэтому счета необходимо блокировать по первому требованию пострадавшего, уверен Сычев.

Ранее сообщалось, что хакеры получили возможность красть деньги с кредитных карт россиян чрез интернет, передает « Утро.ру ». Кибермошенники также воруют и персональные данные граждан, уточняет «Дни.ру».Часто мошенники звонят пенсионером под видом знакомых, пытаясь застать пожилого человека врасплох.