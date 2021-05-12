Генсек ООН призвал ВОЗ признать российскую вакцину «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна признать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
«Мы, конечно, приветствовали бы признание ВОЗ вакцины „Спутник V“. Я знаю, что такой процесс идет. Мы очень ценим, что РФ предоставила возможность вакцинироваться сотрудникам ООН „Спутником V“. Это очень хороший знак», — передает его слова РИА «Новости». Он также отметил, что российский препарат является ключевым моментом, который позволит решить проблему вакцинации.
В марте российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) согласовал производство вакцины «Спутник V» в Италии, Испании, Франции и Германии. Однако Европа пока отказывается от продажи «Спутника V» — там опасаются, что аналогичные европейские препараты не выдержат конкуренции. Иностранные СМИ считают, что Германия закупит вакцину, минуя общеевропейские власти в Брюсселе.
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