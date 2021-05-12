Генсек ООН призвал ВОЗ признать российскую вакцину «Спутник V»

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Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, укол, вакцина, вакцинация, спутник v, гам-ковид-вак
Генсек ООН поблагодарил Россию за создание препарата Фото:
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Коронавирус COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна признать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

«Мы, конечно, приветствовали бы признание ВОЗ вакцины „Спутник V“. Я знаю, что такой процесс идет. Мы очень ценим, что РФ предоставила возможность вакцинироваться сотрудникам ООН „Спутником V“. Это очень хороший знак», — передает его слова РИА «Новости». Он также отметил, что российский препарат является ключевым моментом, который позволит решить проблему вакцинации.

В марте российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) согласовал производство вакцины «Спутник V» в Италии, Испании, Франции и Германии. Однако Европа пока отказывается от продажи «Спутника V» — там опасаются, что аналогичные европейские препараты не выдержат конкуренции. Иностранные СМИ считают, что Германия закупит вакцину, минуя общеевропейские власти в Брюсселе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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