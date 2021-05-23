23 мая 2021

Риелтор назвал лучшее время для покупки квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Замороженная стройка СК
Эксперт советует покупать квартиру этим летом Фото:

С 1 июля цены на первичную недвижимость могут снизиться до 5%, а в переоцененных проектах — на 10%, однако осенью они снова пойдут вверх. Такой прогноз дал заместитель директора департамента новостроек по продажам «ИНКОМ-Недвижимость» Валерий Кочетков.

По словам эксперта квартиры могут подешеветь на фоне снижения спроса. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ и ликвидация программы льготной ипотеки может снизить спрос на недвижимость на 40-50%. «Мы рекомендуем воспользоваться сложившейся на рынке ситуацией и приобрести квартиру этим летом. Ведь в сентябре — после окончания сезона отпусков — потребители свыкнутся с подорожавшей ипотекой и жильё перестанет дешеветь. Цены снова пойдут вверх, и квартиры подорожают на 10—15%, — цитирует Кочеткова Life.

Ранее риелторы предсказали резкий рост ипотечных ставок. Это может произойти из-за снижения курса рубля и роста уровня инфляции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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