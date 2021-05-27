В челябинской колонии новичков подсадили к опытным преступникам

Прокуратура нашла серьезное нарушение в колонии строгого режима в Магнитогорске (фото из архива) Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В исправительной колонии строгого режима в Магнитогорске (Челябинская область) выявили серьезное нарушение, сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области. Сотрудники ФСИН «смешали» категории заключенных, которые должны отбывать наказание строго раздельно.

«Администрация учреждения, не соблюдая правила, содержала ряд осуждённых, ранее неоднократно отбывавшими наказание в исправительных колониях, с лицами, впервые осуждёнными к лишению свободы», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. В итоге дисциплинарные наказания получили четыре сотрудника исправительного учреждения.

Раздельное содержание рецидивистов и впервые нарушивших закон практикуется, чтобы не допустить втягивания новичков в жизнь преступного мира. Это одно из самых важных правил отбывания наказания. Кроме того, в ИК-18 были зафиксированы и другие нарушения: в части обеспечения вещевым довольствием, получения передач и лекарств.

Условия содержания заключенных в челябинских учреждениях ФСИН станут предметом проверки со стороны Совета по правам человека при президенте России. Председатель комиссии СПЧ по содействию ОНК и реформе пенитенциарной системы Андрей Бабушкин прилетит в регион 30 мая. «Я намерен посетить три колонии — ИК №1, 6 и 11 в Копейске», — сообщил он корреспонденту URA.RU.