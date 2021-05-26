Инсайд: в Челябинске ждут высокопоставленного руководителя СПЧ

Визита Андрея Бабушкина в Челябинске ждут в воскресенье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области ждут визита высокопоставленного члена Совета по правам человека при президенте России Андрея Бабушкина. Он может появиться в столице региона уже на выходных, сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

«Председатель комиссии СПЧ по содействию ОНК Андрей Бабушкин должен прилететь в Челябинск 30 мая. Он планирует посетить ряд исправительных учреждений системы ФСИН, список которых пока не раскрывается. Собственно, и сам визит не афишируется. Скорее всего, это будут колонии, расположенные в городе-спутнике Челябинска — Копейске», — рассказал инсайдер.

Глава региональной ОНК Василий Катанэ и уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко заявили URA.RU, что пока не располагают соответствующей информацией. Сам Бабушкин в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил свой приезд. «Я прилетаю в воскресенье. В планах — посещение копейских исправительных колоний №1, 6 и 11. Рассчитываю, что условия содержания осужденных мы проверим вместе с моими челябинскими коллегами. Я пока им не звонил, но в ближайшее время сообщу о поездке», — рассказал правозащитник.

Андрей Бабушкин является заместителем председателя московской региональной организации политической партии «Яблоко». Также он возглавляет межрегиональную общественную благотворительную организацию «Комитет за гражданские права». В Совет при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Бабушкин руководит комиссией по содействию ОНК (общественные наблюдательные комиссии, контролирующие ситуацию в местах лишения свободы — ред.) и реформе пенитенциарной системы.