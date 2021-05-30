Финансист раскрыл, какие валюты сейчас выгоднее доллара

Существуют валюты, которые могут быть выгоднее доллара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Существуют валюты, которые могут быть выгоднее доллара. Это китайский юань и японская иена. Об этом заявил аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

«Индекс доллара опускался до минимума за 3 месяца благодаря тому, что ФРС вновь удается успокоить рынки. Но в долгосрочном плане присутствуют риски, при проявлении кризисных явлений в глобальной экономике проявляется рост спроса на американский доллар как валюты в меньшей степени подверженной волатильности и инфляции», — заявил он агентству «Прайм».

При этом эксперт отметил, что в период глобального кризиса валютные резервы КНР продолжают расти. На этом фоне возможно укрепление юаня и рост зависимости от него других азиатских валют. Также стабильна к доллару японская иена. Более того, у властей страны существует много инструментов для ее регулирования, отметил Миронюк. По его мнению, эта валюта выглядит стабильно.

На прошлой неделе главный стратег индексной компании «Бета Финансовые Технологии» Арарат Мкртчян рассказал, что американский доллар уже не так силен, как 30 лет назад. По его словам, евро сейчас крепче, пишет телеканал 360. Эксперты полагают также, что на положительном новостном фоне доллар может подешеветь до 72 рублей, отмечает RT.