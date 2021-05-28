Губернатор Махонин отменил совещание ради важной встречи в Москве

Дмитрий Махонин в Москве участвует в стратсессии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отменил совещание, запланированное на понедельник, и отправился в командировку в Москву. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Губернатор [Пермского края] находится в командировке, в связи с этим совещание [по вопросу обеспечения пожарной безопасности на территории края] отменилось», — отметили в пресс-службе. Там уточнили, что Махонин, находясь в Москве, принимает участие в стратсессии совместно с вице-премьером Дмитрием Чернышенко и министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.

В telegram-канале Миннауки сообщается, что в рамках стратсессии «обсуждается вопрос создания в регионах России университетских кампусов мирового уровня». В мероприятии, которое продлится весь день, также принимают участие губернаторы Новосибирской, Нижегородской, Свердловской, Томской и Орловской областей. В ходе обсуждения губернаторы и ректоры российских вузов поделятся региональным опытом создания университетских кампусов, указано в telegram-канале ведомства.