28 мая 2021
27 мая 2021

Губернатор Махонин отменил совещание ради важной встречи в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд Вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко 28 августа 2020. г. Пермь, чернышенко дмитрий, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин в Москве участвует в стратсессии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отменил совещание, запланированное на понедельник, и отправился в командировку в Москву. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Губернатор [Пермского края] находится в командировке, в связи с этим совещание [по вопросу обеспечения пожарной безопасности на территории края] отменилось», — отметили в пресс-службе. Там уточнили, что Махонин, находясь в Москве, принимает участие в стратсессии совместно с вице-премьером Дмитрием Чернышенко и министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.

В telegram-канале Миннауки сообщается, что в рамках стратсессии «обсуждается вопрос создания в регионах России университетских кампусов мирового уровня». В мероприятии, которое продлится весь день, также принимают участие губернаторы Новосибирской, Нижегородской, Свердловской, Томской и Орловской областей. В ходе обсуждения губернаторы и ректоры российских вузов поделятся региональным опытом создания университетских кампусов, указано в telegram-канале ведомства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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