Мэр Карпинска помог потушить пожар в жилом доме

Андрей Клопов тушил загоревшийся дом в Карпинске с помощью подручных средств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Карпинска (Свердловская область) Андрей Клопов принял участие в тушении пожара в жилом доме. Заметив загоревшийся дом, он вызвал пожарных и сам вступил в борьбу с огнем. Об этом рассказал старший дознаватель отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Свердловской области Дмитрий Рахманов.

«Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 10:45. Первым из сообщивших был глава города», — приводит слова Рахманова издание «Вечерний Карпинск». Клопов сдерживал распространение огня до приезда пожарных. Он выливал на горящее здание воду из ведер, которые нашел около дома.

Рахманов уверен, что действия главы города помогли спасти значительную часть дома. Сгорели только вещи, находящиеся внутри помещения. Пожар начался из-за проблем с электропроводкой. Возгорание произошло внутри дома.

URA.RU не удалось получить комментарий мэра Карпинска. Он не ответил на звонок журналиста агентства. Также корреспондент не дозвонился до пресс-секретаря Клопова.

Андрей Клопов — бывший пожарный. После службы в армии служил инспектором 10-го отряда пожарной охраны Карпинска. В 2000 году назначен начальником 12 УГПС МЧС России Карпинска, а в 2009-м стал начальником 6-го отряда Федеральной противопожарной службы по Свердловской области. Мэром Карпинска избран 5 апреля 2015 года.