02 июня 2021

Свердловчанин погиб, упав с моста на провода, а потом на рельсы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Аудиогид по железнодорожному вокзалу. Тюмень, рельсы, вагоны, поездка, путешествие поездом, путешествие, вагон, жд пути
В момент трагедии поезда на путях не было Фото:

Несчастный случай произошел на железнодорожной станции города Камышлова Свердловской области. Мужчина выпал с моста, зацепился за электропровода, а следом рухнул на железнодорожные пути. Очевидцы сняли страшную сцену на видео.

«По неизвестной причине человек не удержался на мосту, — рассказали URA.RU свидетели. — Он упал сначала на провода, потом на рельсы». В этот момент на путях не было железнодорожного состава. Пострадавшего на скорой доставили в больницу, но мужчина скончался от полученных травм. Ему было 54 года».

Сейчас по факту гибели человека сотрудниками транспортной полиции проводится проверка. «После выяснения всех обстоятельств будет вынесено процессуальное решение», — сообщили URA.RU в ЛПП на станции Камышлов Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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