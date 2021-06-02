В момент трагедии поезда на путях не было Фото: Денис Моргунов © URA.RU (архивное фото)

Несчастный случай произошел на железнодорожной станции города Камышлова Свердловской области. Мужчина выпал с моста, зацепился за электропровода, а следом рухнул на железнодорожные пути. Очевидцы сняли страшную сцену на видео.

«По неизвестной причине человек не удержался на мосту, — рассказали URA.RU свидетели. — Он упал сначала на провода, потом на рельсы». В этот момент на путях не было железнодорожного состава. Пострадавшего на скорой доставили в больницу, но мужчина скончался от полученных травм. Ему было 54 года».

Сейчас по факту гибели человека сотрудниками транспортной полиции проводится проверка. «После выяснения всех обстоятельств будет вынесено процессуальное решение», — сообщили URA.RU в ЛПП на станции Камышлов Тюменского ЛО МВД России на транспорте.