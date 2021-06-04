Путин предрек доллару серьезные проблемы

Владимир Путин заявил, что отказ нефтяников от расчета долларом приведет к его краху Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство России готово рассмотреть изменения в системе расчета за газ и заменить доллар на другие национальные валюты. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы готовы рассматривать возможности расчета по газу не в долларах, а в национальных валютах, в евро. Но если нефтяники уйдут от расчета в долларах, то это будет серьезным ударом по доллару как по мировой резервной валюте», — заявил президент в трансляции телеканала «Россия 24». Он отметил, что требуется множественность мировых резервных валют.

Ранее аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк заявил том, что существуют валюты, выгоднее доллара. Это китайский юань и японская иена. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщал, что Минфин изменит структуру ФНБ, полностью выйдя из доллара и добавив золото. Он отметил, что в случае санкций, введённых в угоду политической конъюнктуре, доллар может использоваться как инструмент давления и шантажа, пишет «Дни.ру».