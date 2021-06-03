Пермского тюремщика отправили в колонию за взятки

Пермский тюремщик за деньги проносил в колонию мобильные телефоны для осужденных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшего сотрудника пермской колонии приговорили к 4,5 годам лишения свободы, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Сотрудник ФСИН получал взятки за то, что проносил на территорию колонии мобильные телефоны.

«Взятки виновному передавал посредник. В настоящее время посредник взяточничества освобожден от уголовной ответственности за дачу взятки в связи с активным способствованием расследованию», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там пояснили, что суммы взяток варьировались от 14 до 30 тысяч рублей.

В общей сложности доказано пять фактов получения взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и один факт получения взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Мотовилихинский районный суд Перми признал виновным бывшего начальника отряда отдела воспитательной работы с осужденными.

Ранее URA.RU рассказывало, что в исправительной колонии №9 заключенные пытались спрятать запрещенные предметы в бревне. Также выяснилось, что муж сотрудницы ГУ ФСИН по Пермскому краю и водитель бывшего начальника управления Александра Соколова оказался владельцем недвижимости на десятки миллионов рублей.