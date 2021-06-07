Автора листовки разыскивает полиция (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В городе Радужном (ХМАО) появились листовки националистического толка. Об этом URA.RU сообщил один из жителей города.

«Листовку обнаружили на двери подъезда. В ней содержалось обращение к русским девушкам с призывом выходить замуж только за русских парней, чтобы спасти нацию», — рассказал инсайдер. Глава Радужного Наталья Гулина в разговоре с URA.RU отметила, что пока была зафиксирована одна листовка. «Она передана в полицию для проведения проверки», — прокомментировала Гулина.

Доктор исторических наук, профессор СурГУ, занимающаяся исследованием экстремистских организаций и сект Оксана Ищенко считает, что обнаруженная листовка имеет отсылки к неоязычеству. «Прослеживаются такие неоязыческие корни, которые являются сейчас достаточно модными. В ней использовано много слов с заглавными буквами. Таким образом авторы пытались придать значимость тому, о чем они говорили. Кроме того, там имеются упоминания предков, белой расы, поля Куликова. Судя по тексту, это на стыке неоязычества и неонационализма», — считает эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО появились сторонники анархизма. Они расклеивали листовки с радикальными призывами.