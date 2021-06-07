Выставкой в Екатеринбурге займется команда из Голливуда

В Екатеринбурге 11 июня пройдет выставка «Александр Невский. Судьба России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Команда голливудского режиссера Дэвида Финчера создаст одну из инсталляций на выставке «Александр Невский. Судьба России», которая пройдет 11 июня в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе «Фонда святой Екатерины».

«11 июня в Екатеринбурге запускается мультимедийное выставочное пространство „Александр Невский. Судьба России“, построенное на современных технологиях полного погружения», — говорится в сообщении пресс-службы. Центральной выставкой площадки стала инсталляция Ледового побоища. Ее постановкой занялась команда режиссера Дэвида Финчера, получившая «Оскар-2021» за лучшую операторскую работу.

Для создания зоны Ледового побоища созданы искусственный туман и специальная структура экранов. Специалисты охладили воздух вокруг инсталляции.

Учредители «Фонда святой Екатерины» Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский занимаются организацией проекта. На выставке будут созданы аудиовизуальные проекты, а также игры, при разработке которых будет учитываться исторический материал.

Площадь выставки составит 800 квадратных метров. К разработкам инсталляций привлекли сотрудников итальянской компании Illogic при участии компании BWS, «Диджитал Экспо». Кроме них, над проектом будут работать компании из России. Чтобы перевезти к месту выставки декорации и необходимое оборудование, использовали 15 грузовиков.

Кроме этого, на выставке покажут голограмму Народного артиста РФ Дмитрия Певцова, который выступит экскурсоводом. Его голосом будет озвучена краткая история жизни Александра Невского.

Премьеру выставки смогут посмотреть все желающие. Организаторы инсталляции будут демонстрировать ход мероприятия онлайн. В официальной группе соцсети «ВКонтакте» будет вестись прямая трансляция выставки.