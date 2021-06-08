08 июня 2021
07 июня 2021

Пермяки уличили управляющие компании в обмане

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме ЖКХ. Москва, пенсионерка, коммуналка, жкх, электричество, пенсионеры, электроэнергия, показания счетчика, счет за жкх, платежка, коммуналка, счет за коммуналку, коммунальные платежи
Горожане обнаружили, что их домами решили управлять компании, которые они не выбирали Фото:

Жители Перми уличили управляющие компании в обмане. Они сообщили об этом в инспекцию госжилнадзора края (ИГЖН), указано на сайте ведомства. Пермяки пояснили, что их домами решили управлять компании, которые они не выбирали. Для этого УК сфальсифицировали решения общего собрания собственников.

«По состоянию на 9 июня в ИГЖН имеются заявления о внесении изменений в реестр лицензий Пермского края от управляющих организаций, в отношении многоквартирных домов, от собственников которых поступают жалобы о фальсификации решений (бюллетеней)», — информирует инспекция госжилнадзора края на своем сайте. Всего в перечне управляющих организаций, на которых пожаловались горожане, значатся семь УК: «ЗУК», «УК Феникс», «Территория партнерства», «ПрофКом», «Тандемстрой», «Ладья», «ЖилСтандарт-П». Инспекция посоветовала собственникам, которые не голосовали по вопросу выбора УК, обращаться в ведомство.

Ранее URA.RU рассказывало, что в период пандемии пермяки накопили долги перед ресурсоснабжающими организациями. Поставщики ресурсов взыскивают задолженность через суды.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...