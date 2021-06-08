Пермяки уличили управляющие компании в обмане

Горожане обнаружили, что их домами решили управлять компании, которые они не выбирали Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители Перми уличили управляющие компании в обмане. Они сообщили об этом в инспекцию госжилнадзора края (ИГЖН), указано на сайте ведомства. Пермяки пояснили, что их домами решили управлять компании, которые они не выбирали. Для этого УК сфальсифицировали решения общего собрания собственников.

«По состоянию на 9 июня в ИГЖН имеются заявления о внесении изменений в реестр лицензий Пермского края от управляющих организаций, в отношении многоквартирных домов, от собственников которых поступают жалобы о фальсификации решений (бюллетеней)», — информирует инспекция госжилнадзора края на своем сайте. Всего в перечне управляющих организаций, на которых пожаловались горожане, значатся семь УК: «ЗУК», «УК Феникс», «Территория партнерства», «ПрофКом», «Тандемстрой», «Ладья», «ЖилСтандарт-П». Инспекция посоветовала собственникам, которые не голосовали по вопросу выбора УК, обращаться в ведомство.

Ранее URA.RU рассказывало, что в период пандемии пермяки накопили долги перед ресурсоснабжающими организациями. Поставщики ресурсов взыскивают задолженность через суды.