Новый глава Пермского района возьмет на работу советника

Глава Пермского района нашел новую должность для своей подчиненной Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

У главы администрации Пермского района Владимира Цветова появится советник. Согласно положению о денежном содержании служащи района, оклад советника составит 28 тысяч рублей. Документ размещен на сайте представительного органа.

«Дополнить раздел 2 приложения 1 к положению [о денежном содержании служищих] новой позицией следующего содержания: советник главы муниципального района 28 300 [рублей]», — говорится в документе. Заместитель главы администрации района Сергей Ермаков подтвердил URA.RU, что в администрации «ввели ставку советника главы района». От других комментариев он воздержался.

По информации источника URA.RU на должность советника мэра будет назначена глава Кондратовского сельского поселения (входит в состав Пермского района) Вера Утемова. «[Советником] будет Утемова. Она сложит с себя полномочия, затем будет объявлен конкурс на главу поселения», — сказал источник. Получить оперативный комментарий Утемовой не удалось.

Цветов возглавил администрацию Пермского района в апреле. До этого он являлся главой Кировского района Перми. URA.RU рассказывало, что власти края ставят перед ним задачу по преобразованию муниципалитета в городской округ до конца текущего года.