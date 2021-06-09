09 июня 2021
08 июня 2021

Новый глава Пермского района возьмет на работу советника

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Совета глав муниципальных районов и городских округов г. Перми., цветов владимир
Глава Пермского района нашел новую должность для своей подчиненной Фото:

У главы администрации Пермского района Владимира Цветова появится советник. Согласно положению о денежном содержании служащи района, оклад советника составит 28 тысяч рублей. Документ размещен на сайте представительного органа.

«Дополнить раздел 2 приложения 1 к положению [о денежном содержании служищих] новой позицией следующего содержания: советник главы муниципального района 28 300 [рублей]», — говорится в документе. Заместитель главы администрации района Сергей Ермаков подтвердил URA.RU, что в администрации «ввели ставку советника главы района». От других комментариев он воздержался.

По информации источника URA.RU на должность советника мэра будет назначена глава Кондратовского сельского поселения (входит в состав Пермского района) Вера Утемова. «[Советником] будет Утемова. Она сложит с себя полномочия, затем будет объявлен конкурс на главу поселения», — сказал источник. Получить оперативный комментарий Утемовой не удалось.

Цветов возглавил администрацию Пермского района в апреле. До этого он являлся главой Кировского района Перми. URA.RU рассказывало, что власти края ставят перед ним задачу по преобразованию муниципалитета в городской округ до конца текущего года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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