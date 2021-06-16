16 июня 2021
15 июня 2021

Источник: сотни военных из Екатеринбурга выслали в Карабах

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, солдаты, оружие, военная форма, униформа, огнестрельное оружие, военнослужащие цво, военная база, 201военная база
Из 32-го военного городка в Нагорный Карабах отправились 400 человек Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Несколько сотен служащих из 32-го военного городка Екатеринбурга отправили в командировку в Нагорный Карабах. Ожидается, что так называемый миротворческий батальон пробудет там до конца года. Об этом URA.RU сообщил источник в армейских кругах.

«Из 32-го военного городка уехали 400 человек — это примерно полный штат мотострелкового батальона. Они сменили военнослужащих из Самары, из второй армии Центрального военного округа. Они пробудут в Нагорном Карабахе примерно полгода», — поделился собеседник агентства.

В пресс-службе Центрального военного округа к моменту публикации не смогли предоставить комментарий URA.RU. Агентство направило вопросы в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, ответ пока не последовал.

Ранее источники URA.RU сообщали, что контрактников 32-го военного городка Екатеринбурга вынуждают платить взятки за командировки в горячие точки. Ради поездок в Сирию и Нагорный Карабах служащие отдают до ста тысяч рублей. При этом за время такой полугодовой командировки военные зарабатывают до 1,2 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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