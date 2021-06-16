Источник: сотни военных из Екатеринбурга выслали в Карабах

Из 32-го военного городка в Нагорный Карабах отправились 400 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Несколько сотен служащих из 32-го военного городка Екатеринбурга отправили в командировку в Нагорный Карабах. Ожидается, что так называемый миротворческий батальон пробудет там до конца года. Об этом URA.RU сообщил источник в армейских кругах.

«Из 32-го военного городка уехали 400 человек — это примерно полный штат мотострелкового батальона. Они сменили военнослужащих из Самары, из второй армии Центрального военного округа. Они пробудут в Нагорном Карабахе примерно полгода», — поделился собеседник агентства.

В пресс-службе Центрального военного округа к моменту публикации не смогли предоставить комментарий URA.RU. Агентство направило вопросы в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, ответ пока не последовал.

Ранее источники URA.RU сообщали, что контрактников 32-го военного городка Екатеринбурга вынуждают платить взятки за командировки в горячие точки. Ради поездок в Сирию и Нагорный Карабах служащие отдают до ста тысяч рублей. При этом за время такой полугодовой командировки военные зарабатывают до 1,2 млн рублей.