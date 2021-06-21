За последние пять лет в России почти в два раза увеличилось число камер на дорогах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

За последние пять лет в России более чем в два раза увеличилось число административных штрафов, зафиксированных дорожными камерами. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ (документ имеется в распоряжении URA.RU).

«Согласно данным федерального статистического наблюдения „Сведения о состоянии безопасности дорожного движения“ в отношении собственников транспортных средств по нарушениям в области дорожного движения, зафиксированным специальными техническими средствами вынесено: в 2016 году 60,1 миллионов постановлений по делам об административных правонарушениях о назначении административных штрафов. В 2017 году — 82,6 млн, в 2018 году — 105,6 млн, в 2019 году — 122,1 млн, в 2020 году — 145,5 млн», — говорится в сообщении МВД.

В ведомстве добавили, что за последние пять лет количество камер на дорогах стало больше почти в два раза. «Количество комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения за последние пять лет увеличилось более чем на 90% (с 11 419 в 2016 году до 21 727 в 2020 году). За указанный период с их помощью удалось ликвидировать 7 386 аварийно-опасных участков дорог», — заключили в министерстве.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков заявил о бессмысленности камер фото- и видеофиксации на дорогах. По его словам, они не могут обеспечить безопасность дорожного движения, так как их задача состоит только в фиксации нарушений для дальнейшей рассылки штрафов водителям.