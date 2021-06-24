СКР может помочь россиянам, пострадавшим от букмекеров

Основатели 1xBet вывели с офшор более 63 млрд рублей Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Жители России, потерявшие средства в букмекерской конторе 1xBet, могут надеяться на компенсацию ущерба. Об этом URA.RU сообщили представители юридической компании АО «Парлан».

«Жителям Свердловской области, потерявшим деньги из-за деятельности компании 1Xbet, предложили обратиться с просьбой о признании их потерпевшими к руководителю СК РФ Александру Бастрыкину. После получения этого статуса они смогут претендовать на восстановление их прав и компенсацию ущерба», — сообщают представители компании.

В 2019 году следственный комитет СУ по Брянской области возбудил уголовное дело в отношении Семиохина Р., Казорина Д. и Каршкова С., объявив основателей букмекерской конторы в международный розыск. Их подозревают в организации нелегальных азартных игр и легализации денежных средств. С помощью неуплаты налогов и офшорных счетов обвиняемые вывели более 63 млрд рублей.

В общей сложности от деятельности нелегальных букмекеров пострадали сотни тысяч россиян. Организаторы сами решали, кому выплатить средства, а кому заблокировать счета. АО «Парлан» организовало специальный онлайн-сервис для помощи пострадавшим от деятельности компании.