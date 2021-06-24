В Челябинской области назвали самые популярные маршруты туристов

С челябинскими озерами конкурируют речные сплавы и туры в национальные парки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самыми популярными маршрутами в Челябинской области для туристов, в том числе из других регионов, стали отдых на озерах, сплавы по реке Ай и национальные парки. Об этом сообщили URA.RU в министерствах экологии и экономики региона.

«Если брать статистику, то больше всего интереса вызывают сплав по реке Ай и поход на Черную скалу в национальном парке Таганай. Первый в силу демократичных цен — от 1,5 тысяч рублей, и большого числа фирм, предлагающих сплавы разной продолжительности. Второй — в силу известности места и несложного восхождения для всех возрастов», — рассказал URA.RU замминистра экологии региона Виталий Безруков.

Как подтвердили URA.RU в пресс-службе нацпарка Таганай, в середине июня его сотрудники зафиксировали рекорд посещаемости. «Только в длинные выходные в у нас побывали 5,4 тыс. туристов — почти на полтысячи больше, чем за тот же период прошлого года. Среди них были не только южноуральцы, но приезжие из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Тюмени, Набережных Челнов, Перми, Самары и даже Благовещенска (Амурская область)», — рассказали в нацпарке.

«В ясную и жаркую погоду максимальный интерес вызывают озера. При этом очень высокая нагрузка на Тургояк или Увильды заставляют жителей Челябинска концентрироваться водоемах „классом ниже“ — вроде Курочкино. Просто потому, что они ближе. Свердловчане устремляются на тот же Иткуль или Большие Аллаки. В пасмурные дни пик действительно приходится на приходится на нацпарки», — уточнил в разговоре с URA.RU замминистра экономического развития региона Андрей Минченко.