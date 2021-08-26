26 августа 2021

В поезде Анапа — Екатеринбург умер ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, железнодорожные пути, ржд, железная дорога, поезд
По факту смерти девочки в поезде проводится проверка Фото:

Девочка 2008 года рождения умерла в поезде, следовавшем из Анапы в Екатеринбург. Информацию подтвердили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

«[В поезде умерла] девочка 2008 года рождения. Признаков криминала нет», — сообщил URA.RU старший помощник руководителя ведомства Дмитрий Захаров.

Он отметил, что сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР проводят проверку инцидента. В ближайшее время будут раскрыты детали инцидента, уточнили в пресс-службе.

По предварительной информации, у девочки была тяжелая болезнь. Вместе с ней ехали родители.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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