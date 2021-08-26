Мишустин нашел 270 млн рублей на новую школу в Челябинске

Михаил Мишустин подписал распоряжение о строительстве в Челябинске школы на 1100 мест Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Школу на 1100 мест в микрорайоне «Академ Riverside» Челябинска построят на год раньше благодаря федеральному траншу в 270 млн рублей. Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили URA.RU в правительстве Челябинской области.

«Деньги на ее строительство были предусмотрены в федеральном бюджете на 2022—2023 годы. В феврале этого года губернатор Алексей Текслер обсуждал вопрос ускорения финансирования с вице-премьером Маратом Хуснуллиным во время его визита в Челябинскую область. В итоге глава правительства РФ Мишустин подписал распоряжение о выделении Челябинской области более 270 млн рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе главы региона.

Школу в «Академ Riverside» — едва ли не самом густонаселенном районе Челябинска — ждали уже много лет. Кроме того, в ближайшие годы будет построено еще пять школ и семь детских садов в других новых районах, где это не сделали застройщики и муниципалитет. Речь идет о «Парковом премиум», «Вишневой горке», «Белом хуторе», «Славино», поселках «Твоя Привилегия» и Кременкуль.

Огромный район «Академ Riverside», построенный несколько лет назад, остро нуждается в социальных объектах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU