Мэрия Екатеринбурга определила сроки каникул для школьников

Каникулы у школьников традиционно будут в ноябре, январе и в марте Фото: Анна Майорова © URA.RU

Департамент образования Екатеринбурга определил сроки каникул для школьников в новом учебном году. Осенние каникулы продлятся с 1-го по 11 ноября, зимние — с 1-го по 9 января, весенние — с 21-го по 27 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Департамент образования рекомендует определить сроки каникул следующим образом: осенние каникулы с 01.11.2021 г. по 07.11.2021 г., зимние каникулы с 01.01.2022 г. по 09.01.2022 г., весенние каникулы с 21.03.2022 г. по 27.03.2022 г.» — говорится в объявлении, опубликованном в telegram-канале департамента.

В департаменте добавили, что в соответствии с указом Роспотребнадзора у первоклассников будет дополнительный отдых — в середине третей четверти. «Руководители муниципальных школ вправе самостоятельно разработать календарный учебный график своей организации», — уточнила мэрия.