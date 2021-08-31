Компания-банкрот властей Нефтеюганска не платит рабочим

Компания властей Нефтеюганска не выплачивает зарплату сотрудникам с мая 2021 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Обанкротившаяся компания АО «Нефтеюганск-Сервис» уже четвертый месяц не выплачивает зарплату работникам. Об этом URA.RU рассказал один из работников предприятия, копия коллективного письма и обращения в трудовую инспекцию есть в распоряжении агентства.

«Наше предприятие решением Арбитражного суда объявлено банкротом с вытекающими последствиями. Но вся загвоздка в том, что наша заработная плата, отпускные и другие денежные выплаты не осуществляются уже с мая 2021 года. А руководство никаких мер в погашение долгов перед работниками не принимает», — сказано в сообщении.

Конкурсный управляющий Владимир Абабков, назначенный Арбитражным судом, подтвердил эту информацию в разговоре с корреспондентом агентства. «Это действительно так. Предыдущее руководство самоустранилось от решения каких-либо проблем, даже не передали документацию. Мы сейчас определяем размер задолженности», — сказал Абабков.

Он уточнил, что компания занимается погашением налоговой задолженности, так как она появилась раньше, чем долг перед работниками. «Но мы будем обращаться в суд для изменения этой очередности. Постараемся выплатить долги работникам раньше, чем долг по налогам», — заключил Абабков. Компания АО «Нефтеюганск-Сервис», судя по данным СБИС, учреждена и на 100% принадлежит департаменту муниципального имущества Нефтеюганска.

Ранее URA.RU писало, что сотрудница АО «Нефтеюганск-Сервис» Надежда Курсанина обвинила в избиении генерального директора компании Анатолия Чаплинского (бывшего руководителя компании). Он якобы накинулся на женщину из-за того, что та отказалась отдать нужные ему документы.