Родители екатеринбургских школьников жалуются на поборы

По две тысячи рублей на учебные пособия попросили сдать родителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Родители екатеринбургских учеников жалуются, что в школьных чатах начались сборы денег на учебные пособия. Об этом URA.RU сообщила мама шестиклассника, пожелавшая остаться анонимом.

«Родительский комитет уже довел до сведения, что необходимо сдать две тысячи рублей на приобретение учебников, атласов и прочих пособий», — поделилась мама шестиклассника. По словам женщины, многие родители смирись с тем, что деньги собираются каждый год. «Мы уже не возмущаемся, да и жаловаться бесполезно. Так сказать, смирились с ежегодными поборами», — посетовала женщина.

Редакция URA.RU направила запрос в департамент информационной политики Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура Челябинской области открыла «горячую линию» для родителей, которые столкнулись с принудительным сбором денег в детских садах и школах. Как уточнили в надзорном ведомстве, граждане также могут направить жалобу через интернет-приемную, размещенную на официальном сайте прокуратуры области. В обращении необходимо указать наименование организации, в которой осуществляется принудительный сбор денег, кем осуществляются поборы, контактный телефон заявителя.