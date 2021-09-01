Челябинскую область на несколько дней накроют дожди и грозы

Природа испортит жителям Челябинской области все выходные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сильные дожди и грозы начнутся в Челябинской области 3 сентября и затянутся на все выходные. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

«Кратковременные дожди и грозы начнутся в ночь на пятницу и продолжатся днем. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, температура воздуха — 20 градусов. При этом в самом Челябинске осадков 3 сентября не ожидается», — пояснили URA.RU в региональном ЦГМС.

Но 4 и 5 сентября облачная погода с дождями, в том числе сильными, установится уже по всей территории Южного Урала, включая областной центр. Днем субботы и воскресенья температура будет держаться на уровне 18-22 градусов, а ветер ожидается еще более сильный — до 22 метров в секунду.

Скрин: сайт челябинского ЦГМС