01 сентября 2021

Челябинскую область на несколько дней накроют дожди и грозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ливень, ураган, зонт, непогода, шторм, климат, дождь
Природа испортит жителям Челябинской области все выходные Фото:

Сильные дожди и грозы начнутся в Челябинской области 3 сентября и затянутся на все выходные. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

«Кратковременные дожди и грозы начнутся в ночь на пятницу и продолжатся днем. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, температура воздуха — 20 градусов. При этом в самом Челябинске осадков 3 сентября не ожидается», — пояснили URA.RU в региональном ЦГМС.

Но 4 и 5 сентября облачная погода с дождями, в том числе сильными, установится уже по всей территории Южного Урала, включая областной центр. Днем субботы и воскресенья температура будет держаться на уровне 18-22 градусов, а ветер ожидается еще более сильный — до 22 метров в секунду.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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