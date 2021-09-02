02 сентября 2021

Чубайс указал на главный промышленный провал России

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Торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового комплекса термообработки труб на Северском трубном заводе. Свердловская область, Полевской, чубайс анатолий
По словам Анатолия Чубайса, стратегия развития угольной промышленности в РФ провалилась Фото:

Стратегия развития угольной промышленности в России, которую приняли в прошлом году, не может быть реализована из-за сокращения потребления угля Китаем. Об этом заявил специальный представитель президента Анатолий Чубайс в ходе Восточного экономического форума.

«У нас есть в стране угольная стратегия, разработанная, как я понимаю, при участии СУЭК (Сибирской угольной энергетической компании). Наша стратегия провалилась, она нереализуемая в данной ситуации», — передает слова Чубайса «Прайм».

Россия планировала экспортировать в Китай 27,2 миллиона тонн угля. Однако в 2021 году Китай объявил о сокращении потребления угля с 2025 года. За четыре месяца 2021 года товарооборот между Россией и Китаем превысил 40 млрд долларов США, пишет VSE42.ru. Сокращать зависимость от угля Китай призвали в США, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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