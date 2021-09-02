Екатеринбургской школе подарили коллекцию картин

Картины пробуждают интерес учеников к истории и литературе Фото: пресс-служба ПАО «ЗКИ»

Екатеринбургский завод керамических изделий подарил школе № 44 коллекцию картин. На них изображены императоры и герои Отечественной войны 1812 года, рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия.

«Мы очень рады такому подарку. Здорово, что дети смогут своими глазами видеть изображения тех, о ком мы говорим на уроках. Здесь и все три императора Александра из династии Романовых, и знаменитые Александр Суворов, Михаил Барклай-де-Толли, Петр Багратион и многие другие», — сказала учитель истории Надежда Горбузова.

Автором портретной серии является екатеринбургский художник Николай Корнеев. Как сказали учителя, портреты исторических знаменитостей — подарок полезный. Историк Максим Попов отметил, что смотря на картины, ученики начинают интересоваться не только историей, но и литературой. Ведь изображенные на портретах являются героями многих известных произведений.

Завод керамических изделий уже несколько лет поддерживает школу № 44. «В основном помощь всегда касалась поддержки инфраструктуры здания. Например, к осени 2019 года нам подарили новую плитку, благодаря чему мы смогли полностью поменять устаревшее покрытие в обеденном зале. Также плиткой завода выложены и санузлы. Это большое подспорье для нас, учитывая, что школа не новая. В этом году мы отпразднуем ее 60-летний юбилей», — прокомментировал директор СОШ № 44 Яков Сосновских.

В пресс-службе завода отметили, что предприятие помогает и другим школам. Так, в 2019 году завод помог обновить интерьер гимназии № 37, школы искусств им. Корзухина и средней школы № 59. Также он всесторонне поддерживает своих сотрудников с детьми школьного возраста. «Забота о трудящихся и их семьях, вклад в развитие молодого поколения — приоритетные направления в социальной деятельности завода», — заявили на предприятии.