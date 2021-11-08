В Госдуме обвинили правительство в создании паники из-за QR-кодов

Россияне запаниковали после того, как QR-коды оказались просрочены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Решение об аннулировании QR-кодов нужно принимать и анонсировать заранее, в противном случае действия правительства создают панику среди населения. Такого мнения придерживается депутат Госдумы, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Слава Богу, у правительства хватило мудрости восстановить статус-кво, отменив прежнее решение о сокращении сроков действия QR-кодов. Такие решения надо широко анонсировать заранее, а не создавать массовые неудобства для людей, тем более — в моменты пиковой нагрузки», — прокомментировал он ситуацию в своем telegram-канале.

Паника среди россиян началась после того, как 8 ноября на сайте «Госуслуги» сократился срок действия QR-кода о вакцинации от коронавируса. У некоторых сертификаты оказались просрочены. Это связано с тем, что изменения произошли одновременно с вступлением в силу приказа Минздрава РФ, который устанавливает новую форму сертификата о вакцинации от COVID-19, напоминают « Невские новости ». То есть согласно новым правилам, QR-коды действуют не менее полугода.

Таким образом, многие граждане не смогли попасть в общественные места в тех регионах, где введены свободные от коронавируса зоны. В социальных сетях началась паника — люди возмущаются, что власти заранее не предупредили их о сокращении сроков действия сертификатов о вакцинации.

Через несколько часов правительство отменило это решение. «Госуслуги» продлили работу аннулированных COVID-сертификатов, дополняет телеканал 360. Документ вновь стал действовать год, а не полгода.