09 ноября 2021

Свердловские власти изменили правила входа по QR-кодам

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Проверка QR -кодов в ТРЦ
Власти упростили проход в зоны COVID-free Фото:
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Коронавирус COVID-19

Для прохода в зоны, свободные от коронавируса, свердловчане смогут использовать не только паспорт, но и любые документы, удостоверяющие личность, в числе которых военный билет, водительское и пенсионное удостоверение и другие. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

«На входе в COVID-19-free зону вместе с QR-кодом или медицинской справкой нужно показать один из документов, удостоверяющий личность», — говорится в сообщении telegram-канала оперштаба. Кроме паспорта, свердловчане могут использовать военный билет и водительское удостоверение.

Также охранники зон COVID-free смогут подтвердить личность посетителя по загранпаспорту, паспорту иностранного гражданина, пенсионному удостоверению и удостоверению пенсионера. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Пропускной режим с использованием QR-кодов введен в Свердловской области с 25 октября. С конца месяца свердловчанам, непривитым от коронавируса, запретили посещать торговые центры, рестораны, заведения культуры и некоторые другие общественные места.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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