Свердловские власти изменили правила входа по QR-кодам

Власти упростили проход в зоны COVID-free Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Для прохода в зоны, свободные от коронавируса, свердловчане смогут использовать не только паспорт, но и любые документы, удостоверяющие личность, в числе которых военный билет, водительское и пенсионное удостоверение и другие. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

«На входе в COVID-19-free зону вместе с QR-кодом или медицинской справкой нужно показать один из документов, удостоверяющий личность», — говорится в сообщении telegram-канала оперштаба. Кроме паспорта, свердловчане могут использовать военный билет и водительское удостоверение.

Также охранники зон COVID-free смогут подтвердить личность посетителя по загранпаспорту, паспорту иностранного гражданина, пенсионному удостоверению и удостоверению пенсионера. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Пропускной режим с использованием QR-кодов введен в Свердловской области с 25 октября. С конца месяца свердловчанам, непривитым от коронавируса, запретили посещать торговые центры, рестораны, заведения культуры и некоторые другие общественные места.