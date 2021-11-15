Мэрия Екатеринбурга выбрала новый участок под реновацию

Первые два участка под реновацию определили 9 ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администрация Екатеринбурга определила третий участок, где будет реализована программа комплексного развития территории (КРТ, реновация). Это квартал в границах улиц Донская — Краснофлотцев — Шефская — Корепина (Орджоникидзевский район). Об этом URA.RU сообщил источник в областном минстрое, который согласовывает подобные решения.

Участок выбрали на основании большого количества обращений от местных жителей, уточнил собеседник. Под реновацию здесь попадают 17 домов, три из них признаны аварийными. «Уже несколько застройщиков высказали заинтересованность в этой территории», — добавил региональный чиновник.

Тему реновации свердловские власти актуализировали в марте 2021-го, когда губернатор Евгений Куйвашев подписал закон о КРТ. Согласно документу, устаревшие кварталы будут снесены, а на их месте появятся новостройки. В апреле региональный кабмин утвердил критерии домов, которые попадут под реновацию, а в конце сентября — принял порядок утверждения границ территорий под реновацию.

Первые два участка для реновации в Екатеринбурге определили несколько дней назад. В зону КРТ попали 23 дома (тоже в Орджоникидзевском районе) на Баумана-Шефской-Энтузиастов (13 домов) и на Донбасской-переулке Черниговском-переулке Суворовском (10 домов). Следующим шагом будет проведение в этих домах собраний собственников квартир. Если две трети жильцов проголосуют за реновацию, мэрия проведет торги среди девелоперов на право заключения инвестиционного договора. Победитель конкурса подготовит граддокументацию, а также договорится с собственниками о суммах выкупа их имущества. А если больше трети жильцов проголосуют против — мэрия исключит дом из программы КРТ.

Вице-мэр Рустам Галямов ранее предупреждал горожан о появлении фейковых листовок в домах на Уралмаше и Эльмаше. Он призвал доверять только представителям горадминистрации, которых будут отправлять на собрания жильцов.