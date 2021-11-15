15 ноября 2021

Свердловские студенты боятся, что фасад вуза изуродуют ремонтом. «Урбаниста на вас нет!»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга , ранхигс, уральский институт управления, академия государственной службы
Нынешние и бывшие студенты выступают против предложенных вариантов по обновлению фасада Фото:

Студенты Уральского института государственной службы (РАНХиГС) недовольны вариантами «преображения» фасада учебного корпуса. Студенты собирают подписи против предложенных версий. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Интересный Екатеринбург».

«На здание смотрят и другие люди, собирайте подписи и по округе тоже, у прохожих, наконец. Нельзя же так архитектуру уродовать, урбаниста на вас нет!» — написала участница группы «ВКонтакте» Ирина Зайцева. «Обновите фасад, почистите, реставрируйте, а полоски свои пестрые себе засуньте», — посетовал Семен Ментемиров.

Другая участница паблика «Интересный Екатеринбург» рекомендовала заняться внутренним интерьером. «Они туалеты видели? Там нужен ремонт. А эта мода на фасады как в ТЦ просто вызывает отвращение. Теряется вся индивидуальность зданий. Цирк изуродовали, а сейчас РАНХиГС изуродуют. Например, Главпочтамт сделали вполне прилично и в соответствии с изначальным видом, как и дом Севастьянова. Почему нельзя все старинные здания ремонтировать или реставрировать нормально?» — написала Алена Руденкина.

«Есть такой стиль — конструктивизм. Он немного екатеринбургской фишкой считается. Мы же не перекрашиваем картины Ренессанса в музее, потому что они скучные? Хотите веселеньких цветов, для вас много-много разноцветных многоэтажек строится. А таких зданий больше никогда не построят», — поделился мнением пользователь Хим Ур.

Редакция URA.RU направила запрос руководству вуза. На момент публикации ответа не поступило.

Виды Екатеринбурга
Так выглядит здание ВУЗа на сегодняшний день
Фото:
Один из предложенных вариантов

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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