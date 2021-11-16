16 ноября 2021

Челябинец перепутал автомобили, пытаясь отомстить бывшей подруге

© Служба новостей «URA.RU»
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Парк Победы. Курган, снег, машина, автомобиль, снег во дворе
Мужчина понял, что ошибся, когда повредил чужой автомобиль (фото из архива) Фото:

Житель Копейска (Челябинская область) в приступе гнева повредил чужой автомобиль. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, мужчина хотел повредить машину бывшей знакомой, но ошибся.

«Молодой человек посчитал автомобиль собственностью его бывшей знакомой, с которой ранее у него произошел конфликт. Увидев машину, он не справился с эмоциями и умышленно повредил капот автомобиля. Позже он понял, что ошибся», — сообщили URA.RU в полицейском главке региона.

В ведомстве добавили, что происшествие случилось днем 17 ноября. Причиненный ущерб превысил 30 тысяч рублей.

Максимальное возможное наказание за такое преступление — лишение свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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