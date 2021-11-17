В Москве сообщают о массовых минированиях

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Виды Москвы. Москва, кремль, красная площадь, спасская башня, москва
Полиция ведет проверку заявлений о минировании в Москве Фото:

В Москве сообщается о массовых минированиях судов и офисов Роспотребнадзора. Полиция ведет проверку.

«Полиция проверяет сообщения о минировании судов и офисов Роспотребнадзора в Москве», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированного источника. Сообщается об эвакуации работников и посетителей Мосгорсуда, которая была объявлена по громкой связи, причина неизвестна, — передает также ТАСС информацию от источника в правоохранительных органах.

С ноября 2019 года в России наблюдается всплеск «минирований» общественных объектов. Неизвестные лица отправляют электронные письма с сообщениями о минировании мест с большим скоплением людей. В основном письма поступают из-за границы. В ФСБ России сообщали о пяти иностранных ресурсах, которые были заблокированы после проверки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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