В Москве сообщают о массовых минированиях

В Москве сообщается о массовых минированиях судов и офисов Роспотребнадзора. Полиция ведет проверку.
«Полиция проверяет сообщения о минировании судов и офисов Роспотребнадзора в Москве», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированного источника. Сообщается об эвакуации работников и посетителей Мосгорсуда, которая была объявлена по громкой связи, причина неизвестна, — передает также ТАСС информацию от источника в правоохранительных органах.
С ноября 2019 года в России наблюдается всплеск «минирований» общественных объектов. Неизвестные лица отправляют электронные письма с сообщениями о минировании мест с большим скоплением людей. В основном письма поступают из-за границы. В ФСБ России сообщали о пяти иностранных ресурсах, которые были заблокированы после проверки.
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