В аэропорту Кольцово застряли 200 человек, собравшиеся в Египет

Изначально рейс был запланирован на ранее утро 18 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Около 200 человек целый день ждут вылета из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) в Хургаду (Египет), рассказал URA.RU один из пассажиров. Изначально рейс был запланирован на 06:55, потом его перенесли на 13:25, а после — еще на несколько часов. В самой гавани говорят о технических проблемах у перевозчика — авиакомпании Royal Flight.

«Насколько я понимаю, о том, что утреннего рейса не будет, людей предупредили. Но кто-то все равно приехал рано. А уже днем стало известно о повторном переносе из-за неисправности борта. Говорят, запасной самолет уже в пути. Сейчас в зоне ожидания вылета — человек 200», — поделился собеседник. По его словам, первую еду пассажирам вынесли только в шесть вечера.

«Рейс задержался по техническим причинам. С пассажирами работает авиаперевозчик», — сказали URA.RU в пресс-службе Кольцово. Согласно онлайн-табло аэропорта, актуальное время отправки рейса Екатеринбург-Хургада — 22:05.