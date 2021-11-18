Бюджетница из ХМАО получила срок за кражу денег у детей

Одна из сотрудниц детского сада в ХМАО получила условный срок за кражу бюджетных денег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший кладовщик детского сада «Теремок» в Нягани получила четыре года условного лишения свободы. Совместно с заведующей сада и завхозом они похитили порядка 5,5 млн рублей, которые выделялись из бюджета на нужды дошкольного учреждения. На эти деньги они покупали себе телефоны, холодильники и прочую технику. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Подсудимая подготовила фиктивные документы о перечне приобретаемых товаров и передала их в финансовую службу администрации города для производства оплаты. На полученные деньги, выделенные на нужды детского сада, подсудимая с заведующей детского сада и еще одним сотрудником детского сада приобретали товары для личного пользования (сотовые телефоны, пылесосы, холодильники и др.)», — сказано в сообщении пресс-службы. Вместе они украли порядка двух млн рублей.

Кроме того, женщина похитила деньги, предоставленные детскому саду в качестве субсидий, в размере еще порядка 3,5 млн рублей. В прокуратуре добавили, что на деньги выделялись на приобретение игрушек для детей, инвентаря и мебели. Суд назначил ей наказание в виде условного лишения свободы сроком на 4 года. В отношении заведующей и завхоза дело находится на рассмотрении в суде.

Ранее URA.RU писало, что на квартиру бывшей заведующей детским садом наложен арест, а у завхоза арестован автомобиль. Из троих обвиняемых вину признала только кладовщица детсада.