18 ноября 2021
17 ноября 2021

Бюджетница из ХМАО получила срок за кражу денег у детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
иск правительства области к управлению федерального казначейства. Курган , процесс, документы, судья, суд, делопроизводство
Одна из сотрудниц детского сада в ХМАО получила условный срок за кражу бюджетных денег Фото:

Бывший кладовщик детского сада «Теремок» в Нягани получила четыре года условного лишения свободы. Совместно с заведующей сада и завхозом они похитили порядка 5,5 млн рублей, которые выделялись из бюджета на нужды дошкольного учреждения. На эти деньги они покупали себе телефоны, холодильники и прочую технику. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Подсудимая подготовила фиктивные документы о перечне приобретаемых товаров и передала их в финансовую службу администрации города для производства оплаты. На полученные деньги, выделенные на нужды детского сада, подсудимая с заведующей детского сада и еще одним сотрудником детского сада приобретали товары для личного пользования (сотовые телефоны, пылесосы, холодильники и др.)», — сказано в сообщении пресс-службы. Вместе они украли порядка двух млн рублей.

Кроме того, женщина похитила деньги, предоставленные детскому саду в качестве субсидий, в размере еще порядка 3,5 млн рублей. В прокуратуре добавили, что на деньги выделялись на приобретение игрушек для детей, инвентаря и мебели. Суд назначил ей наказание в виде условного лишения свободы сроком на 4 года. В отношении заведующей и завхоза дело находится на рассмотрении в суде.

Ранее URA.RU писало, что на квартиру бывшей заведующей детским садом наложен арест, а у завхоза арестован автомобиль. Из троих обвиняемых вину признала только кладовщица детсада.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...