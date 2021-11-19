В период метеорного потока Геминиды можно будет ожидать до 150 метеоров в час Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В середине декабря, 13 и 14 числа, россияне смогут наблюдать зрелищное астрономическое явление — метеорный поток Геминиды. Об этом в разговоре с URA.RU рассказали руководитель астрономического комплекса в Московском планетарии Ярослав Турилов и ведущий научный сотрудник Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров.

«Будет метеорный поток Геминиды. Он пройдет с 13 по 14 декабря. В период максимума можно будет ожидать по 150 метеоров в час. Это очень много. Поток называется „Геминиды“, от английского слова „близнецы“. Радиант (эффект перспективы, из-за которого кажется, что метеоры вылетают из одной точки — прим. URA.RU) метеорного потока находится в созвездии Близнецов. Чтобы его увидеть, никакие специальные приборы не нужны, необходимо просто выйти на улицу, найти открытый горизонт, оказаться подальше от фонарей и просто смотреть на небо глазами», — рассказал Ярослав Турилов.

Его слова подтвердил астроном Георгий Гончаров. «Особо яркие потоки бывают раз в несколько десятилетий. Потому что это пылинки, остатки кометы. Для того, чтобы увидеть эти потоки, нужно уехать загород, где ясное небо, плюс нужно быть в дали от всех огней. Обычно на открытой местности видно 10 метеоров в секунду, а в городе всего один метеор в час», — сообщил спикер.